Die Evangelische Kirche in Deutschland will 1,3 Millionen Euro für die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und sexuellem Missbrauch in der Kirche zur Verfügung stellen.

Dies ist Teil eines Elf-Punkte-Programms, das die EKD-Synode heute in Würzburg beschloss. Das Kirchenparlament wolle sich dem Leid und dem Schmerz derer stellen, die in der Evangelischen Kirche und Diakonie als Institutionen Gewalt und Missbrauch erdulden mussten, hieß es. Für Betroffene soll eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet werden. In den einzelnen Landeskirchen werden Studien in Auftrag gegeben, die Missbrauchsfällen nachgehen und sie aufarbeiten sollen. Bislang sind 479 Missbrauchsfälle in der Evangelischen Kirche seit 1950 bekannt.