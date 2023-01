Evangelische Kirche in Deutschland

Annette Kurschus: «Es ist wichtig, dass wir uns mit dieser bis in die Gegenwart reichenden Schuldgeschichte der Kirchen auseinandersetzen.» (dpa / picture alliance / Bernd Thissen)

Kurschus sagte in Berlin, die Evangelische Kirche habe an vielen Stellen in der Geschichte Schuld auf sich geladen. Sie sei daran beteiligt gewesen, Menschen zu verraten und der Vernichtung auszuliefern. Kurschus kündigte einen verstärkten Einsatz gegen heutige Diskriminierungen der Minderheit an.

Hintergrund ist der 40. Jahrestag der Gründung des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma . 1995 hatte er die gesetzliche Anerkennung als nationale Minderheit für die deutschen Sinti und Roma durchgesetzt.

