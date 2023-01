Zentralverband

Das Handwerk bildet mit seinen vorwiegend kleinen und mittleren Betrieben ein Kernstück der deutschen Wirtschaft. (picture alliance / Geisler-Fotopress)

Jeder zweite Arbeitgeber habe angegeben, keine passenden Interessenten zu finden, heißt es in einer Studie des Zentralverbands des Deutschen Handwerks zur Ausbildungssituation. Als Gründe werden die demografische Entwicklung und der Trend zu höheren Schulabschlüssen genannt. Weitere Erklärungen sind demnach die gestiegene Studierneigung sowie ein wachsendes Interesse an Ausbildungen im Pflege- und Erziehungsbereich. Verbandspräsident Dittrich sagte der dpa, die Handwerksbetriebe hätten weiter einen großen Ausbildungswillen. Die Berufschancen seien derzeit so gut wie kaum jemals zuvor. Für alle Modernisierungsaufgaben der Zukunft würden qualifizierte Fach- und Führungskräfte im Handwerk gebraucht.

