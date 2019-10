Wegen der anhaltenden Proteste in Katalonien hat der spanische Fußballverband das Spitzenspiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid verschoben.

Die Begegnung mit dem Beinamen "El Clasico" war für den Samstag kommender Woche in Barcelona angesetzt. Für den Tag sind aber weitere Demonstrationen gegen die Haftstrafen für katalanische Politiker und Politikerinnen geplant. Bei den bisherigen Protesten gegen die Gerichtsurteile kam es mehrere Nächte in Folge zu Ausschreitungen. Heute beteiligen sich zahlreiche Menschen in der Region an einem Generalstreik.



Ein neuer Termin für das Fußballspiel soll noch abgestimmt werden. Der FC Barcelona hatte sich zuletzt mit den Separatisten solidarisch erklärt und die Freilassung der Verurteilten gefordert. Sie waren wegen der Organisation des Unabhängigkeitsreferendums zu Haftstrafen zwischen neun und 13 Jahren verurteilt worden.