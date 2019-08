Unter den Todesopfern des Angriffs im US-Bundesstaat Texas ist auch ein deutscher Staatsbürger. Morgen will Präsident Trump an den Tatort reisen.

Das deutsche Todesopfer wurde vom Auswärtigen Amt bestätigt. Nach Angaben der US-Polizei waren unter den insgesamt 22 Toten zudem 13 US-Bürger und sieben Mexikaner. Bei einem Opfer ist die Nationalität noch nicht geklärt.



Am Samstag hatte ein Mann in einem Einkaufszentrum in der Grenzstadt El Paso auf Passanten geschossen. Der mutmaßliche Täter stellte sich der Polizei. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Tatmotiv aus.



Nach Angaben des Bürgermeisters von El Paso wird Präsident Trump die Stadt am Mittwoch besuchen.



Mexikos Präsident López Obrador forderte die US-Regierung auf, strengere Waffenkontrollen einzuführen.