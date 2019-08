Der bevorstehende Besuch von US-Präsident Trump und seiner Frau Melania in der texanischen Stadt El Paso wird von örtlichen Politikern und Bewohnern kritisch gesehen.

Der demokratische Präsidentschaftsbewerber O'Rourke, der in El Paso aufgewachsen ist, schrieb auf Twitter, Trump habe dabei geholfen, den Hass zu schaffen, der die Tragödie möglich gemacht habe. Die Gesellschaft brauche nicht noch mehr Spaltung. Auch die demokratische Kongressabgeordnete Escobar erklärte, Trumps Worte und Taten hätten Anteil an dem Geschehen. Deshalb sei er nicht willkommen. Der Bürgermeister von El Paso, Dee Margo, betonte, er empfange Trump, weil es seine Pflicht sei.



Trump und seine Frau wollen morgen nach Dayton in Ohio und El Paso in Texas reisen - jene Orte, in denen zwei Todesschützen am Wochenende mehr als 30 Menschen erschossen hatten. US-Vizepräsident Pence sagte, der Präsident und die First Lady wollten dort ihr Mitgefühl und ihre Unterstützung für die Betroffenen ausdrücken.