Die Proteste waren schon erwartet worden: US-Präsident Trump hat die Städte El Paso und Dayton besucht, in denen es Schusswaffenangriffe mit vielen Toten gegeben hatte.

Trumps Kritiker warfen ihm Rassismus vor und verlangten strengere Waffengesetze und ein Ende aggressiver Rhetorik. In Sprechchören wurde der Präsident in El Paso aufgefordert, die Stadt wieder zu verlassen. Auf Plakaten hieß es "Geh nach Hause. Du bist hier nicht willkommen."



Die "New York Times" zitiert den Koordinator eines örtlichen Gesundheitszentrums mit den Worten: "Schande über jeden Unterstützer, der die Sprache des Präsidenten und seine Präsidentschaft an sich noch weiter rechtfertigt."

"Eher kühl"

Unser USA-Korrespondent Thilo Kößler berichtet ebenfalls, Trump sei "eher kühl" empfangen worden. Über El Paso sagt Kößler auch: "Trump hatte die Stadt im Zuge seiner drastischen Einwanderungspolitik zur Frontstadt im Kampf gegen die illegale Immigration gemacht und die Community der Hispanics pauschal zu Verbrechern erklärt."

"Wie ein Rockstar"

Trump wurde bei seinen Besuchen von seiner Frau Melania begleitet. Beide trafen Verletzte, Rettungskräfte und Polizisten. Trump sprach von einem "unglaublichen Nachmittag" mit "einigen der großartigsten Menschen der Welt". Er habe "Liebe und Respekt" für das Amt des Präsidenten erlebt. Sein Social-Media-Direktor schrieb, Trump sei im Krankenhaus von Dayton wie ein "Rockstar" empfangen worden.



In El Paso hatte ein 21-jähriger, offenbar rassistisch motivierter Mann in einem Einkaufszentrum 22 Menschen erschossen. In Dayton tötete ein 24-Jähriger neun Menschen, bevor die Polizei ihn erschoss. Hier ist das Motiv nach wie vor unklar.