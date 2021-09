Als weltweit erstes Land hat El Salvador den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zugelassen.

Damit kann in Geschäften des zentralamerikanischen Landes künftig auch mit dem Kryptogeld bezahlt werden. Ebenso Steuern können auf digitalem Wege entrichtet werden. Seit 2001 wird in El Salvador der US-Dollar als Zahlungsmittel benutzt. Dadurch ist das Land von der Geldpolitik der amerikanischen Notenbank abhängig und will dies nun ändern. Etwa zwei Drittel der Bevölkerung haben zudem keinen Zugang zu traditionellen Finanzdienstleistungen. Viele Menschen sind zudem auf Geldsendungen ihrer Angehörigen aus den USA angewiesen, die oft mit hohen Bank-Provisionen belegt sind. Nach Einschätzung der Regierung entgehen den Salvadorianern dadurch jährlich bis zu 400 Millionen Dollar.



Bitcoin ist das bekannteste Digitalgeld. Es wird nicht von einer Zentralbank kontrolliert, sondern durch ein dezentrales und computerbasiertes Verfahren mit einer Vielzahl von weltweit verbreiteten Rechnern geschaffen und verwaltet. Die Anzahl der Einheiten ist begrenzt, weshalb Befürworter darin langfristig einen Wertspeicher als eine Art digitales Gold sehen. Kritiker verweisen auf den hohen Energieverbrauch des Netzwerks und sehen den Bitcoin als Spekulationsobjekt mit großen Kursschwankungen.

