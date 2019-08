In El Salvador ist eine Frau nach einer Totgeburt vom Vorwurf des Mordes freigesprochen worden.

Ein Gericht in der Stadt Ciudad Delgado befand, dass es hierfür keine ausreichenden Beweise gebe. Die 21-Jährige hatte in der 32. Schwangerschaftswoche Zuhause ein Kind tot geboren und war vor einem Gericht zu 30 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie abgetrieben habe. Die Schwangerschaft war Folge einer Vergewaltigung.



Im neuen Prozess wurde sie freigesprochen. Während des Verfahrens waren Autopsieberichte vorgelegt worden, welche die Fehlgeburt dokumentierten.



Frauen- und Menschenrechtsorganisationen begrüßten das Urteil. Sie fordern eine andere Gesetzgebung in dem mittelamerikanischen Land, so dass Abtreibung nicht mehr als Mord eingestuft werden darf. In den vergangenen Jahren wurden mehr als 15 Frauen in ähnlichen Fällen verurteilt. El Salvador gehört zu den Ländern mit den strengsten Gesetzen zum Thema Abtreibung.