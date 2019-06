In El Salvador ist der 37-jährige Politiker Bukele als neuer Präsident vereidigt worden.

An der Zeremonie auf einem Platz in der Hauptstadt San Salvador nahmen Vertreter aus mehr als 80 Staaten teil. Der ehemalige Bürgermeister der Hauptstadt hatte die Wahl im Februar gewonnen. Er will die Bandenkriminalität bekämpfen und strebt bessere Beziehungen zu den USA an, wo 2,5 Millionen Salvadorianer leben. In dem zentralamerikanischen Land lebt etwa ein Drittel der Einwohner unter der Armutsgrenze. Tausende Menschen verlassen alljährlich ihre Heimat, viele mit dem Ziel USA.