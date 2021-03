Aus der Parlamentswahl in El Salvador ist der amtierende Präsident Bukele offenbar gestärkt hervorgegangen.

Nach Auszählung fast aller Stimmen erreichte die von ihm gegründete Partei "Nuevas Ideas" eine deutliche Mehrheit, Medien berichten sogar von einer Zweidrittelmehrheit der Sitze. Die Partei hatte zum ersten Mal an einer Parlamentswahl teilgenommen. Bislang belegten die traditionell großen Parteien Arena und FMLN die deutliche Mehrheit in El Salvador.



Bukele ist mit 39 Jahren der jüngste Staats- und Regierungschef in der Geschichte des Landes. In Umfragen erzielte er seit seinem Amtsantritt 2019 bisweilen mehr als 80 Prozent Zustimmung. Kritiker sehen wegen seines autoritären Regierungsstils jedoch eine Gefahr für die Demokratie.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.