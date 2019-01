Ein in der Elbmündung vor Cuxhaven auf Grund gelaufener Gefahrgut-Tanker ist frei geschleppt worden.

Das teilte ein Sprecher des Havariekommandos mit. Es seien bislang keine Schäden an dem 124 Meter langen Schiff zu erkennen. An Bord des Tankers befinden sich Konservierungsmittel, Hydraulikflüssigkeit, Lösungsmittel und Brennstoffe. Der unter der Flagge Panamas fahrende Frachter war auf dem Weg nach Spanien in der Elbmündung stecken geblieben.