"Creator in Residence"

Elbphilharmonie engagiert Influencerin

Die Elbphilharmonie engagiert mit der US-amerikanischen Youtuberin und Musikerin Nahre Sol eine Influencerin. Die YouTuberin soll als erste "Creator in Residence" das Programm des Hauses begleiten und dafür in der Saison 2023/24 mehrere Monate in der Hansestadt verbringen.

27.06.2023