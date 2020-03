In der Europäischen Union soll es künftig verboten sein, unverkaufte Waren zu vernichten.

Einen entsprechenden Aktionsplan zur Vermeidung von Müll und zur optimalen Nutzung von Rohstoffen legte die EU-Kommission heute in Brüssel vor. Danach sollen Verbraucher ein Recht auf Reparatur bekommen. Handys und andere Geräte sollen künftig so konstruiert sein, dass sie wiederverwendet, repariert oder recycelt werden können. Die Vorschläge sollen in einen Gesetzentwurf einfließen.