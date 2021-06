Wegen der Nachfrage nach Elektro-Autos ist der Markt für Batterien in Deutschland im letzten Jahr um insgesamt mehr als ein Drittel gewachsen.

Haupttreiber seien die Lithium-Ionen-Batterien gewesen, die in E-Autos und E-Bikes verwendet würden, teilte der Zentralverband Eletrotechnik in Frankfurt am Main mit. Allein dieses Segment habe um 63 Prozent zugelegt. Die Bundesregierung fördert den Verkauf von Elektrofahrzeugen mit Prämien, um die derzeit noch geringe Verbreitung anzukurbeln. Die in Deutschland verbauten Lithium-Ionen-Batterien stammen allerdings nicht aus eigener Produktion, sondern müssen aus Asien oder osteuropäischen Ländern importiert werden.

