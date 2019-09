Mit dem Song "Wer sagt denn das?" hinterfragt die Band Deichkind den Wahrheitsgehalt und den Fluss von Informationen. "Der mächtigste Influencer ist das Smartphone", sagte Sebastian Dürre alias Porky im Deutschlandfunk. Die Bandmitglieder hätten viel über eine Ethik des Algorithmus diskutiert. Es seien vor allem weiße Männer der westlichen Welt, die über diese Algorithmen bestimmen könnten, kritisierte der Musiker. Vielfalt und Gleichberechtigung seien in Gefahr. Der Song spiegele die Gesellschaft und dieses Ohnmachtsgefühl und dieses latente Unwohlsein der Angst. "Das ist der wichtigste Song, vielleicht, den wir jemals gemacht haben."

Wir haben länger mit Sebastian Dürre gesprochen – hören Sie hier die Langfassung des Corsogesprächs.

Trotz zum Teil ernster Themen sei das Transportmittel von Deichkind immer noch der Humor. "Wir wollen auch gerne unterhalten", so Dürre. Einer der bekanntesten Songs der Gruppe ist "Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah)" aus dem Jahr 2006. Hören könne Dürre diesen Song heute nur noch schwer, sagte er im Deutschlandfunk. Auf die Bühne würde er ihn dagegen immer noch gerne performen. "Ich bin Entertainer von Beruf, auf der Bühne fühle ich mich wohl", erklärte Dürre sein Selbstverständnis. "Es ist einfach eine Figur auf der Bühne, die ich spiele."

Auf dem Album "Wer sagt denn das?" sind verschiedene Gaststimmen zu hören. Darunter befänden sich auch Jan Böhmermann und Olli Schulz. "Schulz kenne ich noch aus der Zeit in Hamburg", sagte Dürre. In Böhmermanns Fernsehsendung "Neo Magazin Royale" sei Dürre Gast in der ersten Ausgabe gewesen. Auch Joey Bargeld, Felix Kummer und Bela B. tauchten in den Songs auf. Die Namen der Künstler tauchten bewusst nicht in den Liner Notes auf: "Weil wir das gerne wollen, dass man so ein bisschen ein Suchspiel hat."

