Der Elektroauto-Hersteller Tesla plant, eine Fabrik im Berliner Umland zu bauen.

Das kündigte Konzernchef Musk überraschend bei einer Veranstaltung in der Hauptstadt an. Auf Nachfrage sagte er, das Werk solle in der Nähe des Flughafens BER entstehen. Außerdem sei ein Ingenieurs- und Designzentrum geplant. Weitere Details nannte er nicht. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke, SPD, sprach von einer hervorragenden Nachricht. Auch Berlins Wirtschaftssenatorin Pop von den Grünen äußerte sich erfreut.



Tesla hatte angekündigt, in Kürze den Standort seiner europäischen Fabrik bekanntzugeben, in der ab 2021 produziert werden solle. Im Gespräch waren Medienberichten zufolge eher andere Bundesländer. Bisher fertigt der Konzern seine Fahrzeuge vor allem in den USA. Vor Kurzem wurde der Start der Produktion auf Versuchsbasis in einer neuen Fabrik in Shanghai bekanntgegeben.