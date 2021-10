Der Elektroautohersteller Tesla verlegt seinen Firmensitz aus dem kalifornischen Silicon Valley weg nach Texas.

Konzernchef Musk gab den Umzug auf der Aktionärsversammlung in Austin bekannt, wo bereits ein neues Werk gebaut wird. Zur Begründung verwies er unter anderem darauf, dass die Lebenshaltungskosten für die Beschäftigten in Texas niedriger seien. Allerdings hatte Musk bereits im vergangenen Jahr der Regierung Kaliforniens mit einem Umzug gedroht. Hintergrund war damals die vorübergehende, staatlich verordnete Schließung des Stammwerks in Fremont bei San Francisco im Zuge von Corona-Beschränkungen.



Nun betonte Musk, die Produktion von Elektroautos in Fremont bleibe erhalten und solle zudem weiter ausgebaut werden.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.