Der Berliner Senat rechnet mit sechs- bis siebentausend neuen Arbeitsplätzen durch die angekündigte Tesla-Fabrik in Brandenburg.

Wirtschaftssenatorin Pop sagte im RBB, hinzu kämen in Berlin selbst noch ein paar hundert, wenn nicht gar ein paar tausend neue Arbeitsplätze. Die Grünen-Politikerin fügte hinzu, jedes Unternehmen, das sich in der Hauptstadt ansiedele und Arbeitsplätze schaffe, habe Anspruch auf Wirtschaftsförderung. Der Konzernchef des amerikanischen Elektroautoherstellers, Musk, hatte angekündigt, dass das geplante Werk in der Nähe des neuen Flughafens entstehen solle. Dort sollen demnach unter anderem Batterien sowie die Fahrzeuge selbst gefertigt werden. Die Produktion könnte Ende 2021 beginnen.