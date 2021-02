Ford hat die Umstellung seiner gesamten Pkw-Fahrzeugflotte auf Elektroautos bis 2030 angekündigt.

Dafür werde der US-Konzern sein im Jahr 1930 errichtetes Werk in Köln umbauen, teilte Europa-Chef Rowley mit. Ab 2023 soll dann von dort das erste batterie-elektrische Kleinwagenmodell für den europäischen Massenmarkt vom Band laufen. Ford will dafür rund eine Milliarde Dollar investieren. Mehrere Medien hatten bereits über entsprechende Pläne berichtet.



Insgesamt will Ford bis 2025 rund 22 Milliarden Dollar für Elektromobilität und sieben Milliarden Dollar für die Entwicklung von autonomem Fahren zur Verfügung stellen. Ab 2030 sollen dann nur noch E-Autos verkauft werden.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.