Bundeskanzlerin Merkel hat Verzögerungen beim Ausbau der Elektromobilität in Deutschland eingeräumt.

In Berlin sagte sie, trotz aller Fortschritte dauerten die Dinge etwas länger, als man vor Jahren noch gedacht habe. Gleichwohl sei der Einstieg in den Massenmarkt gelungen. So gebe es ein wachsendes Angebot an Modellen und einen Ausbau des Ladenetzes, betonte die Kanzlerin. Allerdings könnten die Kommunen bei dem Thema - Zitat - "sehr viel agiler" sein. Zudem rief sie die deutsche Industrie auf, verstärkt an der Entwicklung eigener Batteriezellen zu arbeiten.



Zuvor hatte Nationale Plattform Elektromobilität Merkel ihren Fortschrittsbericht übergeben. Das beratende Gremium geht darin davon aus, dass erst 2022 eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sind. Ursprünglich wollte die Bundesregierung dieses Ziel bereits zwei Jahre früher erreichen.