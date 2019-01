Der US-amerikanische Autobauer Tesla hat mit dem Bau eines Werks im chinesischen Shanghai begonnen.

Es soll das größte Werk des Herstellers elektrischer Autos außerhalb der USA werden. Noch in diesem Jahr soll die Produktion anlaufen, Ziel sind 500.000 Fahrzeuge pro Jahr. Die Fabrik kostet laut Tesla zwei Milliarden Dollar, die Nachrichtenagentur Bloomberg spricht von fünf Milliarden Dollar.



Tesla wird das Werk laut eigener Aussage vollständig besitzen. Das wäre in China ein Novum. Bislang durften ausländische Hersteller in dem Land nur einen Anteil von 50 Prozent an Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Partnern halten. Für Hersteller von Elektrowagen gilt dies seit vergangenem Jahr nicht mehr. Hersteller konventioneller Autos sollen bis 2022 von der Auflage befreit werden.