Mit der Zahl der Elektroautos wächst auch das Angebot an öffentlichen Ladestationen in Deutschland.

Das geht aus dem sogenannten Ladesäulenregister des "Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft" hervor. Der BDEW lobte, dass das Ladenetz nicht nur in großen Städten, sondern auch in kleineren Gemeinden ausgebaut worden sei. Bundesweit gibt es rund 48 Ladepunkte je 100.000 Einwohner. An der Spitze liegt München, gefolgt von Stuttgart und Essen.



Im Vergleich der Flächenländer schneidet Bayern am besten ab. Im Schnitt kommen im Freistaat etwa 64 frei zugängliche Ladepunkte auf 100.000 Einwohner. Das benachbarte Baden-Württemberg liegt knapp dahinter. Es folgt Niedersachsen, wo statistisch 51 Ladepunkte auf 100.000 Menschen entfallen. Letzter ist Mecklenburg-Vorpommern mit im Schnitt 22 öffentlichen Ladepunkten.



Laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen" will die Europäische Kommission die Mitgliedstaaten zu einem starken Ausbau ihrer Ladeinfrastruktur für Elektroautos verpflichten. Bis Ende 2025 soll entlang der wichtigsten europäischen Schnellstraßen alle 60 Kilometer eine leistungsstarke Ladestation stehen. Gestern hatte das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt, dass die staatliche Kaufprämie für Elektroautos schon bald bis Ende 2025 verlängert werden soll. Ursprünglich sollte sie Ende des Jahres ablaufen.

