Wenige Wochen vor dem Start der elektronischen Patientenakte hat der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Kelber, schwere Bedenken angemeldet.

Das Vorhaben verstoße in einigen Punkten gegen EU-Recht, sagte Kelber dem Bayerischen Rundfunk. So könnten Patienten nicht steuern, welcher Arzt bestimmte Daten einsehen könne. Entsprechende Warnungen während des Gesetzgebungsverfahrens seien ignoriert worden. Kelber betonte, sollten die Krankenkassen untätig bleiben, werde er Anweisungen erlassen, damit die Patientenakte in der jetzt geplanten Form nicht Realität werden könne.



Das Bundesgesundheitsministerium hält die Warnungen des Datenschutzbeauftragten für unbegründet.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.