Die Paralympics-Siegerin Elena Krawzow hat von Bundespräsident Steinmeier das Silberne Lorbeerblatt erhalten - direkt nachdem sie aus dem Krankenhaus gekommen war.

Krawzow war wegen eines Gehirntumors in Berlin operiert worden und erst am Vormittag aus der Charité entlassen worden. Die sehbehinderte Sportlerin hatte bei den Paralympics in Tokio über 100 Meter Brustschwimmen Gold gewonnen. Nach Schwindelanfällen hatten die Ärzte einen Tumor in ihrer linken Gehirnhälfte festgestellt und vergangenen Mittwoch entfernt.



Jetzt nahm die 28-Jährige die Auszeichnung durch den Bundespräsidenten entgegen und sagte: "Ich bin so glücklich, dass ich es gesundheitlich geschafft habe, persönlich da zu sein." Steinmeier betonte, es sei keine Selbstverständlichkeit, dass Krawzow nach ihrer schweren Erkrankung an der Verleihung teilnehmen konnte. Die Schwimmerin plant bereits ihre nächsten Trainingstage.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.