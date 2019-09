Deutschland nimmt 43 Flüchtlinge auf, die vom Schiff "Eleonore" im Mittelmeer gerettet wurden.

Das teilte das Bundesinnenministerium per Twitter mit. Am Montag hatte das deutsche Schiff mit mehr als 100 Menschen an Bord in der sizilianischen Hafenstadt Pozzallo angelegt. Alle Flüchtlinge waren vor der libyschen Küste aus Seenot gerettet worden. Die "Eleonore" ist im Auftrag der Dresdener Organisation "Mission Lifeline" unterwegs.