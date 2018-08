Der Chefredakteur des Fußball-Magazins "11Freunde", Philipp Köster, hat sich unzufrieden über die Analyse von Fußball-Bundestrainer Joachim Löw zum frühen Ausscheiden bei der WM in Russland geäußert.

Köster sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), er hätte sich mehr Feuer, Leidenschaft und eine klarere taktische Ausrichtung gewünscht. Löw hätte das Publikum ernster nehmen müssen und es möglicherweise in tiefere taktische Überlegungen mitnehmen sollen. Stattdessen habe Löw bei der Pressekonferenz viele Allgemeinplätze geäußert. "Dafür hat er acht Wochen Bedenkzeit gebraucht?", fragte sich Köster, der auch von einem zwiespältigen Auftritt sprach. Zum einen habe sich Löw selbstkritisch gegeben. Zum anderen sei der große Schnitt aber ausgeblieben. Lediglich Co-Trainer Thomas Schneider habe gehen müssen. "Ein überzeugender Neuanfang sieht anders aus." Tempo, Kreativität und Engagement würden in der Mannschaft schmerzlich vermisst.



Prinzipiell habe Löw große Verdienste erworben. Diesen Bonus habe er so langsam aufgebraucht. Offenbar habe der Erfolg selbstzufrieden und träge gemacht. Zudem kritisierte Köster, dass der Vertrag von Löw noch vor der WM verlängert und direkt nach dem Ausscheiden bestätigt wurde. Diese "Ergebenheitsadressen aus der DFB-Spitze" hätten sicherlich dazu geführt, dass sich Löw und Teammanager Bierhoff sicher gefühlt hätten, in der Fehleranalyse selbstkritisch gewesen seien, aber keinen großen Schnitt gemacht haben.