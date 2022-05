Das teilte die Militärführung in Kairo mit. Extremisten sollen den Angaben zufolge ein Pumpwerk östlich des Suezkanals angegriffen haben. Es handelte sich um die höchsten Verluste der ägyptischen Armee in der Region seit Jahren. Bekannt hat sich zu dem besagten Angriff bislang niemand. Seit 2013 kämpfen auf dem Sinai Extremisten unter Führung der Dschihadisten-Miliz IS gegen die Regierungstruppen.

Vergangene Woche wurde eine Erdgaspipeline in Bir al-Abd im Norden der Halbinsel gesprengt.

