Auch Valley View/Texas wurde von einem Tornado getroffen. (picture alliance / AP / Julio Cortez)

Nach Angaben der Behörden starben sieben Menschen allein im texanischen Bezirk Cooke County. Weitere Opfer gab es in den Bundesstaaten Arkansas und Oklahoma. Bei den Unwettern in der Region bildete sich demnach mindestens ein Tornado, der unter anderem Wohnmobile und Sattelschlepper zum Umstürzen brachte. Zehntausende Haushalte waren ohne Strom, Autobahnen wurden gesperrt. Erst vor wenigen Tagen waren in Iowa fünf Menschen bei Tornados umgekommen.

