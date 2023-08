Taifun "Doksuri" in China. (Andy Wong/AP/dpa)

27 Personen werden noch vermisst. Der Tropensturm "Doksuri" hatte extreme Regenfälle mitgebracht, die in weiten Teilen zu Überschwemmungen führten. In einigen Vororten von Peking kam es zu Erdrutschen. Mehr als 31.000 Menschen wurden bislang in Sicherheit gebracht.

Auch in Japan ist eine große Evakuierungsaktion angelaufen. Dort wird für den Abend mit einem heftigen Taifun gerechnet. Die Behörden in Okinawa rechnen für die Inselgruppe mit bis zu zwölf Meter hohen Wellen. Hunderttausende Menschen wurden aufgefordert, sichere Orte aufzusuchen.

