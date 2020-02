Bundeskanzlerin Merkel hat mit Entsetzen auf die Gewalttat von Hanau mit elf Toten reagiert.

Dies sei ein trauriger Tag für unser Land, sagte Merkel in Berlin. Sie sprach den Angehörigen der Ermordeten ihre Anteilnahme aus. Merkel betonte, für eine abschließende Bewertung sei es zu früh. Doch vieles deute daraufhin, dass der Täter aus rechtextremistischen, rassistischen Motiven gehandelt habe. Rassismus sei ein Gift, das Schuld an viel zu vielen Verbrechen sei. Die Kanzlerin verwies in diesem Zusammenhang auf die Taten des NSU, den Mord an dem Politiker Lübcke und den Anschlag von Halle. Die Bundesregierung stelle sich mit aller Kraft all denjenigen entgegen, die versuchten, Deutschland zu spalten, stellte Merkel klar.



Der Zentralrat der Juden in Deutschland forderte ein entschiedeneres Vorgehen gegen Rechtsextremismus. Zu lange sei diese Gefahr verharmlost und vernachlässigt worden, erklärte Zentralratspräsident Schuster. Es sei davon auszugehen, dass der Täter bewusst Menschen mit Migrationshintergrund treffen wollte. Es stelle sich die Frage, wie sicher Minderheiten noch in Deutschland leben könnten. Polizei und Justiz schienen häufig auf dem rechten Auge eine Sehschwäche zu haben, kritisierte Schuster.



Auch die Türkische Gemeinde in Deutschland forderte von den Sicherheitsbehörden mehr Einsatz im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Dieser Terror treffe gezielt Menschen aus rassistischen Motiven, heißt es in einer Erklärung. Die Türkische Gemeinde kritisierte auch Politiker, die durch eine achtlose Wortwahl Motive für Gewalttaten lieferten und Rassismus den Boden bereiteten.



Der Innenausschuss der Bundestags plant eine Sondersitzung zur Gewalttat von Hanau.