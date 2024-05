Ein Baumarkt in Charkiw wurde nach Angaben der ukrainischen Behörden von zwei gelenkten Raketen getroffen. (Andrii Marienko / AP / dpa / Andrii Marienko)

Nach Angaben der Luftwaffe waren vor allem die Städte Lwiw und Chmelnyzkyj im Westen des Landes betroffen. Die Behörden in der russischen Grenzregion Belgorod meldeten ihrerseits einen ukrainischen Raketenangriff. In einer Ortschaft habe es vier Tote und zwölf Verletzte gegeben.

Die Lösch- und Bergungsarbeiten in dem von Russland getroffenen Baumarkt in Charkiw dauerten auch in der Nacht an. Zum Zeitpunkt des Angriffs gestern Nachmittag hatten sich nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj rund 200 Menschen in dem Baumarkt aufgehalten. 40 Menschen wurden verletzt. 16 Personen gelten nach Angaben des örtlichen Gouverneurs als vermisst.

Selenskyj sprach von einem brutalen Angriff auf ein offensichtlich ziviles Ziel.

