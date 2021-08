Die Elfenbeinküste hat nach einer Ebola-Infektion in der Wirtschaftsmetropole Abidjan mit Impfungen gegen die Krankheit begonnen.

Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurde der Impfstoff aus dem Nachbarland Guinea zuerst an Gesundheitspersonal sowie an enge Verwandte und Kontaktpersonen der Infizierten verabreicht. Insgesamt hat die Elfenbeinküste demnach 5.000 Impfdosen von Guinea erhalten.



Die erste Ebola-Infektion in der Elfenbeinküste seit 1994 war am Samstag in Abidjan gemeldet worden. Infiziert ist nach Behördenangaben eine junge Frau, die am Mittwoch aus Guinea eingereist war. Die Regionaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation für Afrika, Moeti, wertete die Infektion in als "extrem besorgniserregend".

