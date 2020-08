Der Präsident der Elfenbeinküste, Ouattara, will bei der Präsidentschaftswahl im Oktober für eine dritte Amtszeit kandidieren.

Das teilte er in einer Fernsehansprache mit. In der Verfassung des westafrikanischen Landes sind eigentlich nur zwei Amtszeiten vorgesehen. Anfang Juli war Ministerpräsident Coulibaly überraschend nach einem Herzinfarkt gestorben. Der enge Vertraute von Ouattara sollte als Kandidat der Regierungspartei bei der Präsidentschaftswahl in der Elfenbeinküste antreten.