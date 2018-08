In der westafrikanischen Elfenbeinküste ist nach monatelangen Spannungen die Regierungskoalition auseinandergebrochen.

Die Partei PDCI teilte mit, sie kündige ihre Zusammenarbeit mit der Partei des Präsidenten Ouattara auf und werde eigene Kandidaten für die Kommunal- und Regionalwahlen aufstellen. Diese finden in zwei Monaten in dem ehemaligen Bürgerkriegsland statt. Grund für den Koalitionsbruch war der Streit darüber, welche Partei für das gemeinsame Bündnis den Präsidenteschaftskandidaten für die Wahl in zwei Jahren stellen sollte. Das Bündnis bestand seit 2010.