Das teilte der Elysée-Palast in Paris mit. Die 61-jährige Politikerin tritt die Nachfolge von Premierminister Castex an, der am Nachmittag wie erwartet seinen Rücktritt eingereicht hatte. Der Schritt gilt in Frankreich als Formsache nach einer Präsidentenwahl. Es wird erwartet, dass Macron und Borne in den kommenden Tagen die gesamte neue Regierung ernennen werden.

Borne ist die zweite Frau in der Geschichte Frankreichs, die das Amt als Premierministerin übernimmt. Sie ist Mitglied der Regierungspartei von Präsident Macron und gilt als links orientiert. Die gebürtige Pariserin arbeitete viele Jahre in unterschiedlichen Ministerien und bei den Pariser Verkehrsbetrieben. 2017 wurde sie zunächst beigeordnete Ministerin, 2019 dann Ministerin für ökologischen Wandel und 2020 Arbeitsministerin.

