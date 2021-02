Kuba hat Kolumbien vor einem möglichen Anschlag der linken Guerillaorganisation ELN gewarnt.

Die kolumbianische Regierung teilte mit, sie habe eine Mitteilung des kubanischen Botschafters erhalten, wonach die ELN in den kommenden Tagen ein Attentat in der Hauptstadt Bogotá plane. Der Schritt Kubas gilt als ungewöhnlich. Bislang stand die kommunistische Führung in Havanna der Guerilla wohlwollend gegenüber, die sich selbst als marxistisch-leninistisch bezeichnet. Die ELN wird neben Kolumbien auch von den USA und der EU als terroristische Vereinigung eingestuft.



Die Gruppierung verfügt über etwa 2.000 Kämpfer und verübt vor allem im Osten Kolumbiens Anschläge oder nimmt Geiseln. Nach einem Bombenattentat mit 22 Toten auf eine Polizeiakademie in Bogotá vor zwei Jahren hatte die Regierung die Friedensgespräche mit der ELN abgebrochen.

