Elon Musk hat bekannt gegeben, dass ihm ein Frau als Twitter-CEO nachfolgen soll, aber nicht, wer. (picture alliance / ZUMA Press / Jim Watson)

Eine Nachfolgerin sei gefunden und werde in rund sechs Wochen übernehmen, teilte Musk in einem Tweet mit. Einen Namen nannte er nicht. Musk will sich als Technikvorstand um Geschäftsbereiche wie Produkte und Software kümmern.

Der Milliardär hatte Twitter im vergangenen Oktober für 44 Milliarden Dollar übernommen. Mit einer Kündigungswelle und zahlreichen Regeländerungen hatte er viel Kritik ausgelöst. In einer von ihm selbst veranlassten Twitter-Umfrage sprach sich eine Mehrheit für seinen Rücktritt aus.

