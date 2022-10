Satellitengestützter Internetdienst

SpaceX-Chef Elon Musk will nach einem CNN-Bericht jetzt Geld für die Bereitstellung satellitengestützter Internetverbindungen an die Ukraine. (imago / /Political-Moments)

Für die Finanzierung solle künftig die US-Regierung aufkommen, heißt es in einem Schreiben Musks an das amerikanische Verteidigungsministerium, aus dem CNN zitiert. Nach Informationen des Senders geht es für das kommende Jahr um eine Summe von etwa 400 Millionen Dollar.

Musks Raumfahrtfirma SpaceX hatte kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar seinen Starlink-Dienst in der Ukraine aktiviert und später die nötigen Empfangsanlagen geliefert. Das System ermöglicht Internet-Verbindungen auch in Gebieten, in denen die eigentliche Mobilfunk-Infrastruktur zerstört ist. Starlink dient seitdem der ukrainischen Bevölkerung, aber auch dem Militär als wichtiges Kommunikationsmittel. In den vergangenen Wochen war darüber berichtet worden, dass die ukrainische Armee durch den Ausfall von Starlink-Verbindungen mehrfach in Schwierigkeiten geraten sei.

Musk selbst hatte zuletzt mit Vorschlägen für eine Friedenslösung den Unmut der Regierung in Kiew auf sich gezogen. Unter anderem regte er einen Verzicht der Ukraine auf die Halbinsel Krim an.