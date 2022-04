Größter Aktionär

Elon Musk wird doch nicht in den Verwaltungsrat von Twitter einziehen

Nach seinem überraschenden Einstieg bei Twitter zieht Milliardär Elon Musk doch nicht in den Verwaltungsrat des Online-Unternehmens ein. Das teilte Twitter-Chef Parag Agrawal mit. Musk sollte demnach bereits am vergangenen Samstag den Posten übernehmen, habe sich jedoch am Samstagmorgen dagegen entschieden.

11.04.2022