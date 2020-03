Etwa 170 Orgeln hat Arp Schnitger neu kreiert, wesentlich umgebaut oder im größeren Umfang repariert. Eines seiner berühmten Barockinstrumente steht in der Kirche St. Laurentius in Dedesdorf. Für die Gemeinde an der Weser, etwa mittig gelegen zwischen Bremerhaven und Schnitgers Geburtsort Schmalenfleth, baute er 1698 ein kompaktes Instrument, dessen Pfeifen nahezu alle erhalten geblieben und die Original-Spielverhältnisse wiederhergestellt worden sind. Auf der elegant klingenden Orgel lässt sich das damalige Repertoire fabelhaft präsentieren: Die klare, direkte Sprache der Norddeutschen ebenso wie der liebliche süddeutsch-italienische Stil. Die belgische Organistin Els Biesemans demonstrierte dies beim vergangenen Arp-Schnitger-Festival äußerst farbenreich. Sie spielte sich virtuos durch die verschiedenen barocken Stile Deutschlands, um mit einer besondere Hommage an Schnitger zu enden: Bachs Präludium D-Dur – damals revolutionär – dröhnt los mit einer Pedaltonleiter solo, die der Komponist, begeistert von den Norddeutschen Orgelkunst, den dortigen Instrumenten auf den Leib schneiderte.

Arp-Schnitger-Festival 2019

Georg Muffat

Toccata Septima C-Dur

Johann Pachelbel

Partita "Ach, was soll ich Sünder machen"

Heinrich Scheidemann

Canzona G-Dur

Samuel Scheidt

Cantio sacra "Warum betrübst du dich, mein Herz"

Toccata G-Dur "In te Domine speravi"

Georg Böhm

Capriccio D-Dur

Matthias Weckmann

"Komm, heiliger Geist, Herre Gott"

Johann Sebastian Bach

Präludium und Fuge D-Dur, BWV 532

Els Biesemans, Orgel

Aufnahme vom 27.8.2019 aus der Kirche St. Laurentius in Loxstedt/Dedesdorf