Die Kinderschutzorganisation "Innocence in Danger" hat nach dem Urteil im Elysium-Prozess vor enormen Gefahren für Minderjährige gewarnt.

Sexueller Missbrauch sei alltäglich gelebter Terror gegen Kinder auch in Deutschland, sagte die Geschäftsführerin von Weiler im Deutschlandfunk [Audio]. In jeder Klasse säßen zwei bis vier Schüler, die von sexueller Gewalt betroffen seien. Wenn die Gesellschaft nicht bald anfange, sich dieser Dimension zu stellen, werde man in 20 Jahren wieder irgendwelche Aufklärungskommissionen benötigen.



Der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Rörig, forderte mehr Befugnisse für Strafverfolger. Ein Schritt nach vorne wäre die erlaubte Nutzung täuschend echt wirkender, aber computergenerierter Missbrauchsbilder, um Kunden und Betreiber im Darknet aufzuspüren, sagte er der Funke Mediengruppe. - Die Deutsche Kinderhilfe kritisierte die Strafen gegen die Betreiber der Kinderpornografieplattform Elysium als zu niedrig. Die vier Angeklagten waren gestern zu Haftstrafen von knapp vier bis knapp zehn Jahren verurteilt worden.