Deutschland spielt bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr in der Gruppenphase gegen Frankreich und Portugal.

Das wurde am Abend in Bukarest ausgelost. Der dritte Gruppengegner wird erst im kommenden Jahr feststehen.



Die EM wird in zwölf verschiedenen Ländern ausgetragen. Zum Eröffnungsspiel am 12. Juni in Rom treten Italien und die Türkei gegeneinander an.