Nach der Weltmeisterschaft 2006 seien die Fans aus dem Ausland "glücklich und überrascht" von den positiven Eindrücken in Deutschland nach Hause gereist, sagte Stenger im Gespräch mit dem Dlf auf dem SPOBIS-Kongress in Düsseldorf. Das wolle man auch für 2024 erreichten. Die Gesellschaft habe sich seit 2006 entwickelt - das zeigten unter anderem die Wahlergebnisse. Deswegen sei die EURO 2024 eine "Riesenchance" für Deutschland, sich wieder als weltoffener Gastgeber zu präsentieren.

Die Vorbereitungen für das Turnier steckten jetzt noch in der frühen, organisatorischen Planungsphase, so Stenger. Bei der UEFA stehe jetzt erst einmal die EM 2020 im Fokus. Von der erhoffe man sich aber schon Erkenntnisse: Denn vier Spiele des Turniers werden in München stattfinden. "Das ist ein Glücksfall für uns. Wir haben dann schon ein Stadion, das im kompletten UEFA-Setup ausgerichtet sein wird". Deswegen wolle man auch Vertreter aus den anderen EURO2024-Städten einladen, um zu sehen, welche "positiven Learnings" sie aus München mitnehmen könnten.

Nicht nur ein Sportevent

Die Vergrößerung von Stadien stehe dabei nicht unbedingt im Mittelpunkt der Investitionen in den EM-Städten. Teilweise gehe es lediglich um "Schönheitskorrekturen" wie neue LED-Flutlichtanlagen. Ein großes Thema sei zudem die Digitalisierung.

Mit Blick auf Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit bei der EM sagte Stenger: "Wir wollen die Worte aus der Bewerbung mit Taten belegen". Deswegen habe man sich bereits mit verschiedensten Stakeholdern und NGOs getroffen. Die EM solle nicht als reines Sportevent wahrgenommen werden, sondern auch "gesellschaftspolitisch einen Stempel hinterlassen".

