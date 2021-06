Der Kommentator und Buchautor Marcel Reif führt das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM auf grundsätzliche sportliche Defizite des DFB-Teams zurück: "Wir sind nicht gut genug und nicht besser als das, was wir bescheinigt bekommen haben."

Die Niederlage im gestrigen Achtelfinalspiel gegen England sei "kein Zusammenspiel böser Mächte" gewesen, sondern die "fast logische Konsequenz dessen, was wir in der Vorrunde gesehen haben", sagte Reif im Deutschlandfunk.

Schon in der Gruppenphase habe es nur ein gutes Spiel gegen Portugal gegeben. Gegen Frankreich sei die deutsche Nationalelf dagegen chancenlos gewesen, und auch gegen Ungarn habe sie sich "unsäglich schwer getan".



Reifs Fazit nach dieser EM lautet: "Von der Weltspitze ist der deutsche Nationalmannschaftsfußball ein ganzes Stück entfernt." Einen Grund dafür sieht er im fehlenden Aufbau von Talenten. So habe man beispielsweise über viele Jahre keine echten Stürmer mehr ausgebildet.

Löw hätte 2014 aufhören sollen

Außerdem hat sich nach Einschätzung Reifs in den vergangenen Jahren unter Bundestrainer Joachim Löw "ein bisschen Mehltau auf das Ganze" gelegt. Löw hätte lieber die "Königsdisziplin" beherzigen sollen: "Aufhören, wenn's am schönsten ist". Hierfür wäre nach dem Gewinn der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien 2014 der richtige Zeitpunkt gewesen. "Das hat er nicht getan und deswegen ist das gestern ein schmerzlicher Abschied gewesen."



Unter dem künftigen Bundestrainer Hansi Flick müsse es nun einen großen Umbruch geben, so Reif. Mit schnellen Erfolge sollte man dabei nicht rechnen. Flick werde womöglich in der Lage sein, für eine "optimistischere Herangehensweise" zu sorgen. Es werde aber erst einmal eine "Durststrecke" geben, erwartet der Fußballexperte.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.