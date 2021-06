Bei der Fußball-Europameisterschaft hat Finnland Dänemark mit 1:0 besiegt.

Das Spiel in Kopenhagen wurde kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit von einem medizinischen Notfall überschattet. Nachdem der dänische Spieler Eriksen im Stadion kollabierte, unterbrach der Schiedsrichter die Partie für knapp zwei Stunden. Bei dem 29-jährigen Eriksen wurden noch auf dem Spielfeld lebensrettende Maßnahmen durchgeführt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen hat sich sein Zustand nach Angaben der UEFA stabilisiert.



Im Nachmittagsspiel der EM hatten sich Wales und die Schweiz 1:1 getrennt. Am Abend trennten sich Belgien und Russland 3:0.

