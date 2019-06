Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr EM-Qualifikationsspiel gegen Estland mit 8:0 gewonnen.

Die Tore schossen in Mainz je zweimal Marco Reus und Serge Gnabry sowie Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Timo Werner und Leroy Sané.



Für das deutsche Team war es der dritte Sieg im dritten EM-Qualifikationsspiel. Am 6. September tritt die Nationalmannschaft in Hamburg gegen die Niederlande an; drei Tage später in Belfast gegen Nordirland.