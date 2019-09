Im Qualifikationsspiel für die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr hat Deutschland in Hamburg gegen die Niederlande 2:4 verloren.

Serge Gnabry erzielte in der 9. Minute die Führung für Deutschland; in der zweiten Halbzeit konnte Frenkie De Jong ausgleichen (59. Minute). Zur niederländischen Führung kam es durch ein Eigentor von Jonathan Tah (66.), Toni Kroos erzielte per Elfmeter den Ausgleich (73. Minute). Erneut in Führung gingen die Niederländer in der 79. Minute durch Donyell Malen, das 4:2 aus niederländischer Sicht erzielte schließlich Georginio Wijnaldum in der Nachspielzeit (90. +1).



Damit steht die deutsche Auswahl hinter Nordirland und vor den Niederlanden auf Platz zwei in der Gruppe C.