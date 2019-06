Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr zweites Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft gegen Weißrussland mit 2 zu 0 gewonnen.

Die Tore für das DFB-Team erzielten in Borissow Leroy Sane in der 12. Minute und Marco Reus in der 62. Minute. Der erkrankte Bundestrainer Joachim Löw wurde von seinem Assistenten Marcus Sorg vertreten.



Das erste Qualifikationsspiel gegen die Niederlande hatte die deutsche Mannschaft in Amsterdam mit 3 zu 2 gewonnen.