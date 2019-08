Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat den Freiburger Stürmer Luca Waldschmidt für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande und Nordirland erstmals nominiert.

Waldschmidt hatte die deutsche U21-Mannschaft bei der Europameisterschaft in Italien und San Marino mit sieben Treffern als Torschützenkönig ins Finale geführt.

Emre Can von Juventus Turin wurde nach fast einem Jahr Auszeit erstmals wieder in die DFB-Auswahl berufen. Auch Toni Kroos und Marc-André ter Stegen sind nach ihrer Länderspielpause im Juni wieder dabei. Als dritten Torhüter hinter Kapitän Manuel Neuer gab Löw Bernd Leno vom FC Arsenal den Vorzug vor dem Frankfurter Kevin Trapp.



Verzichten muss Löw auf den am Kreuzband operierten Leroy Sané von Manchester City. Auch Thilo Kehrer und Julian Draxler von Paris Saint-Germain fehlen verletzungsbedingt. Für Antonio Rüdiger vom FC Chelsea kommten die Qualifikationsspiele wegen einer Knieoperation zu früh.



Das Ziel sei, "uns weiter zu festigen und einzuspielen und uns so früh wie möglich zu qualifizieren", sagte Löw. "Mit unserer jungen Mannschaft haben wir bewusst einen neuen Weg eingeschlagen, diesen werden wir konsequent weitergehen", ergänzte der Nationaltrainer.



Das gesamte deutsche Aufgebot:



Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Bernd Leno (FC Arsenal)



Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha BSC), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)



Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Juventus Turin), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Jonas Hector (1. FC Köln), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Marco Reus (Borussia Dortmund), Luca Waldschmidt (SC Freiburg), Timo Werner (RB Leipzig)